per Mail teilen

Verspätetes Weihnachtsgeschenk für einen Lotto-Spieler aus Tübingen. Der Mann holte am Wochenende den Hauptgewinn in der Glücksspirale, teilte die Staatliche Toto-Lotto Gesellschaft Baden-Württemberg mit. Der Gewinner hat nun die Wahl, ob er sich 20 Jahre lang 10.000 Euro oder einmalig 2,1 Millionen Euro auszahlen lassen will.