Tübinger Forscher haben Hagelkörner vom Unwetter 2013 untersucht. Die Schäden gingen damals in die Milliarden. Ziel ist es, die Gefährlichkeit von Hagel besser vorherzusagen.

Die jüngsten Hagelstürme in der Neckar-Alb-Region und im Schwarzwald haben viele Menschen an das verheerende Unwetter von 2013 denken lassen. Doch bei allem Ärger, den Hagelkörner bedeuten, besitzen sie gleichzeitig eine bislang unbekannte "innere Schönheit", wie die Universität Tübingen in einer Mitteilung schreibt.

Die Tübinger Geowissenschaftler Paul Bons und Catherine Bauer haben Hagelkörner mit modernsten Methoden analysiert und erstmals ihre Kristallstruktur sichtbar gemacht. Die Untersuchungen ergaben, dass jedes Korn eine eigene Struktur aufweist. Laut Universität forschen beide Wissenschaftler unter anderem zum Thema "Eis", beispielsweise in Grönland. Im Tübinger Hagelsturm von 2013 reagierten sie schnell und sammelten Hagelkörner ein.

Hagelkörner eingefroren und untersucht

"Wir haben diese bei minus 32 Grad gelagert. Eisproben sollten immer unter minus 28 Grad gelagert sein, sonst kann sich die innere Struktur innerhalb von Wochen verändern," so der Tübinger Wissenschaftler Bons.

Hagelkorn aus dem Französischen Viertel in Tübingen: Mithilfe moderner Methoden wird die innere Kristallstruktur deutlich. Durch die aktuellen Forschungen sollen auch die Größe und Gefährlichkeit der Hagelkörner besser vorhergesagt werden. Pressestelle Universität Tübingen / Abbildung: Maurine Montagnat / Paul Bons

Gefährlichkeit von Hagelkörnern vorhersagen

Erst die modernen Methoden machten es möglich, die Wachstumsstadien und komplexen Wachstumsmechanismen von Hagelkörnern viel detaillierter zu untersuchen, sagte Bons. So entstehen Hagelkörner aus Regentropfen. Die werden durch Aufwinde in Gewitterwolken bis zu zwölf Kilometer nach oben transportiert und gefrieren. Beim Herunterfallen frieren dann immer mehr Kristallschichten an. Durch die aktuellen Forschungen sollen die Größe und Gefährlichkeit der Hagelkörner besser vorhergesagt werden.

Nach außen zerstörerisch, von innen schön: Hagel in Tübingen am 23. Juni 2021 Pressestelle Universität Tübingen

Deutsch-französische Zusammenarbeit

Für die Studie arbeiteten die Tübinger Forscher mit der Glaziologin Maurine Montagnat von der Universität Grenoble in Frankreich zusammen. Ihr Team zerteilte die Tübinger Hagelkörner zusammen mit weiteren aus Südwestfrankreich und machte mit einem speziellen Mikroskop, dem sogenannte "Automated Ice Texture Analyser" die innere Kristallstruktur sichtbar.