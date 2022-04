Studie warnt vor Polemik und Ideologie bei Internetdebatten

per Mail teilen

Ein Forscherteam der Uni Tübingen hat die Internetdebatte nach einer ZDF-Sendung zur Hochwasserkatastrophe untersucht. Dabei dominierten Schuldzuweisungen und utopische Weltanschauungen, so das Ergebnis. 1.000 Zuschauer-Kommentare untersuchte das Geographen-Team um Olaf Kühne, Professor für Stadt- und Regionalentwicklung. Das Ergebnis: Es wurde kaum sachlich diskutiert. In vielen Kommentaren habe es pauschale Schuldzuweisungen, drastische Kritik an Politikern und Verschwörungstheorien gegeben. Denen zufolge wurde die Katastrophe absichtlich herbeigeführt. Nach Angaben des Forschungsteams standen sich zwei Weltanschauungen gegenüber, die beide utopisch seien. Die einen träumten von Klimaneutralität, regionaler Wirtschaft und veganer Ernährung, die anderen davon, den bisherigen Lebensstil beibehalten zu können.