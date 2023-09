Es ist ein Rekord beim Einwerben von Starting-Grants-Fördergeldern. Sechs Tübinger Forscherinnen und Forscher erhalten von der EU für ihre Projekte 10 Millionen Euro.

So viel Geld haben Wissenschaftler an der Uni Tübingen noch nie eingeworben. Der Europäische Forschungsrat verteilt einmal im Jahr Fördermittel an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für vielversprechende Projekte, so genannte "Starting Grants". Nun erhalten gleich sechs Forschende der Universität Tübingen und der Uniklinik "Starting Grants". Nie zuvor habe Tübingen in einer Auswahlrunde derart viele ERC-Grants gewinnen können, die mit ihrer hochdotierten Projektförderung zu den prestigeträchtigsten Förderformaten weltweit zählen, so die Universität in einer Pressemitteilung.

Tübinger Rektorin: Fördermittel für gleich vier Fakultäten

Die Gelder fließen in die Bereiche Medizin, Sprachwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Archäologie. Damit können die Wissenschaftler ihre Projekte über fünf Jahre finanzieren. So soll beispielsweise in einem Projekt des Universitätsklinikums die Entstehung von entzündlichen Darmerkrankungen und Darmkrebs genauer erforscht werden. Dass die geförderten Forscherinnen und Forscher aus vier verschiedenen Fakultäten kommen freue sie besonders, so die Rektorin der Uni Tübingen, Karla Pollmann.