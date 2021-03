per Mail teilen

Holzerntemaschinen hinterlassen im Wald tiefe Schneisen. Dort schwemmt Regen schnell die Erde weg. Moose bremsen diese Erosion. Tübinger Forscher haben herausgefunden, dass Moosmatten aus dem Gewächshaus noch effektiver sein können.

Moose, Pilze und Flechten wachsen meist von selbst, wo schwere Maschinen den Oberboden des Waldes zerstört haben. Sie bilden eine Kruste in der Fahrspur und stabilisieren den Boden.

Die Tübinger Forscher haben im Schönbuch mit einem Regensimulator gemessen, wie stark der Boden in Rückegassen abgetragen wird. Corinna Gall Universität Tübingen

Gezüchtete Matten effektiver

Zum Vergleich haben Geowissenschaftler der Tübinger Uni in Gewächshäusern am Rande des Schönbuchs Moosmatten gezüchtet, die dichter sind als normale Moospolster. Das Ergebnis: Die Matten haben so viel Wasser gespeichert, dass der Boden darunter noch besser geschützt war.

Der Bodenwissenschaftler Thomas Scholten von der Tübinger Uni demonstriert, dass sich die Moosmatten wie natürliche Teppiche zum Schutz des Waldbodens auslegen lassen. SWR Sarah Beschorner

Vielfach einsetzbar

Die Forscher haben untersucht, welche Moosarten sich dafür besonders gut eignen. Aus ihnen gezüchtete Matten können nicht nur im Wald eingesetzt werden, meint der Tübinger Geowissenschaftler Thomas Scholten, der das Projekt am Lehrstuhl für Bodenkunde und Geomorphologie betreut. Er geht davon aus, dass generell offene Flächen, die stark geneigt sind, von Moosmatten profitieren können. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Straßenböschungen handle, Kahlschläge im Wald oder durch Feuer gerodete Flächen.