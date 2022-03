In Reutlingen und Tübingen beteiligen sich am Dienstag viele Kindergärten und Kindertagesstätten an den Warnstreik, zu denen ver.di aufgerufen hat. Die Gewerkschaft fordert etwas gegen den Fachkräftemangel und die schwierigen Arbeitsbedingungen zu tun sowie eine bessere Bezahlung für das Personal. Manche Einrichtungen schließen laut Stadt Tübingen komplett, andere haben eingeschränkt geöffnet. Die Eltern müssen also improvisieren. Grundsätzlich haben sie großes Verständnis, allerdings müssen sie in der Zeit für ihre Kinder einen anderen Betreuungsplatz suchen, da sie sonst selber nicht zur Arbeit gehen können.