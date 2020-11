Das Tübinger Pharma-Unternehmen Curevac hat weitere Details zur ersten Testphase seines Corona-Impfstoffes präsentiert. Die bereits veröffentlichten Zwischenergebnisse von Anfang November hat das Unternehmen dabei bestätigt. In einer kurzfristig angesetzten Internetkonferenz hatte Curevac die Studienergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sollen bestätigen: der Impfstoff ist sicher, Abwehrzellen wurden aktiviert. Die Immunantwort bei den Probanden war vergleichbar mit denen nach einer COVID-19 Ansteckung. Bereits kleine Dosen des Impfstoffes führen zu einer Antikörper-Reaktion. Curevac sieht sich auf einem guten Weg und bekräftigte noch einmal das Ziel, noch in diesem Jahr mit der entscheidenden Wirksamkeitsstudie zu starten. Über den Erfolg des Konkurrenten Biontech freue man sich. Da das Unternehmen bei der Impfstoffentwicklung einen ähnlichen Ansatz verfolgt, fühle man sich bestätigt, so Curevac. Nach der Ankündigung der Pressekonferenz ist die Aktie des Tübinger Pharmaunternehmens in den USA kräftig gestiegen.