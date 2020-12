per Mail teilen

Die Tübinger Chocolart, ein Schokoladenfest mit hunderttausenden Besuchern jedes Jahr, fällt wegen Corona kleiner aus als sonst. Stattdessen gibt es dieses Mal die Tübinger "Chocozeit".

Geplant ist, dass Anbieter aus Handel, Gastronomie, Hotellerie sowie Kunst und Kultur verschiedene Aktionen starten, die mit Schokolade zu tun haben. Dabei sollen laut Veranstalter auch wieder feinste Schokoladenspezialitäten aus ganzer Welt angeboten werden. Die Tübinger Altstadt soll zu einer Schokoladen-Erlebniswelt werden, in der auch Musik, Theater oder Ausstellungen eine Rolle spielen. Die "Chocozeit" werde den ganzen Advent dauern und ihren Höhepunkt in der Woche vor dem Nikolaustag haben, so Veranstalter Hans-Peter Schwarz.

Besucherrekord auf der Chocolart 2019

Im vergangenen Jahr war das Schokoladenfestival mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Laut Veranstalter kamen 290.000 Besucher auf Deutschlands größten Schokoladenmarkt. 100 Aussteller aus Europa, Afrika sowie Süd- und Nordamerika lockten sechs Tage lang mit Schokoleckereien die Besucher an. Sie konnten sich zum Beispiel Fotomotive, die sie per USB-Stick mitbrachten, direkt am Stand auf Pralinen oder Schokotafeln drucken lassen. Es gab auch ein eigens für das Festival kreiertes Schokopuzzle, auf dem ein Stocherkahn-Motiv des Karikaturisten Sepp Buchegger prangte.