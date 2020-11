per Mail teilen

Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der beiden Buchhändler Osiander aus Tübingen und Thalia mit Sitz in Hagen freigegeben.Thalia ist die bundesweit größte Buchhandelskette in Deutschland mit 312 Filialen. Osiander betreibt aktuell 72 Buchläden, die überwiegend in Süddeutschland liegen. Beide Unternehmen sind außerdem auch im Online-Handel tätig.