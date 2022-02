Nach dem Stopp des KfW-Förderprogramms hat Tübingens Baubürgermeister Soehlke einen Beschwerdebrief an Bundeswirtschaftsminister Habeck geschrieben. Die Konsequenzen seien "erheblich".

Nach einer ersten Analyse seien Wohnbauprojekte für rund 2.000 Menschen in der Stadt davon betroffen, so Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke (parteilos) in seinem Beschwerdebrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum

Aufgrund des hohen Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum habe Tübingen eine große Dynamik im Wohnungsbau und eine erhebliche Anzahl an laufenden, kurz vor Baubeginn stehenden Projekten, die nun unmittelbar von der KfW-Problematik betroffen seien. Bei den laufenden Planungen habe man fest mit der Förderung für den Bau energieeffizienter Häuser gerechnet. Jetzt sei die Unsicherheit gerade bei den kleinen Baugemeinschaften und Genossenschaften sehr hoch, so Soehlke.

"Ich neige nicht zum Alarmismus, aber für Tübingen wären die Konsequenzen einer deutlichen Verzögerung, Streichung oder Modifikation im KfW 40-Bereich mehr als erheblich."

Bei der Förderung geht es um das sogenannte Effizienzhaus 55 (EH55) im Neubau, das Effizienzhaus 40 (EH40) im Neubau sowie die energetische Sanierung. Die Einstufung bedeutet, dass das Gebäude 55 Prozent beziehungsweise 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt.

Zügige Lösung gefordert

Die Entscheidung, dass alle Förderanträge bis zum 24. Januar 2022 berücksichtigt würden, sei keine Lösung für die Tübinger Projekte.

"Wer seit mehr als einem Jahr eine Planung und Finanzierung auf KfW 40 aufsetzt, kann nicht mehr sinnvoll wechseln."

Verlässlichkeit sei beim Bauen elementar, schreibt Soehlke. Tübingens Baubürgermeister fordert vom grünen Bundeswirtschaftsminister eine zügige Lösung für bereits geplante Wohnbauprojekte. Denkbar sei auch eine Übergangslösung für 2022. Ansonsten drohe gerade bei den zahlreichen privaten Projekten ein Domino-Effekt, da auch der Ausstieg einzelner Projekte aus komplexen Quartiersentwicklungen andere benachbarte Projekte betreffe.