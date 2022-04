Tübinger Tigers: Erste Liga zu teuer

Die Tübinger Tigers spielten zuletzt siegreich in der zweiten Bundesliga. Der Aufstieg in die erste Liga liegt nahe. Doch den können sie sich nicht leisten, so Vorstandsvorsitzender Bamberg.

In einer ersten Liga zu spielen, ist vor allem wegen der Gehälter teuer. Das können sich die Tübinger Tigers noch nicht leisten, wie sie bekannt gegeben haben. Deshalb haben sie keinen Lizenzantrag für die erste Bundesliga für die Saison 2022/2023 eingereicht, sondern verbleiben - egal wie gut die nächsten Spiele laufen - in der zweiten Liga. "Natürlich wollen wir sportlich aufsteigen. In unserer Entwicklung sind wir aber noch nicht soweit", erklärte Geschäftsstellenleiter Jascha Maus.

"Momentan kommt der Schritt noch zu früh."

Vorstandsvorsitzender Bamberg über Verbleib der Tübinger

Michael Bamberg, seit 2020 Vorstandsvorsitzender der Tigers, sieht die Situation ebenfalls realistisch. "Man braucht 2,75 Millionen Euro, um die Lizenz für die erste Liga zu erhalten und auch über die Zeit halten zu können. Dazu fehlt uns noch einiges. Auch wenn es einem das Herz zerreißt, weil wir sportlich so weit oben sind", so Bamberg. Er hält einen Aufstieg in die erste Bundesliga in drei Jahren für machbar, sagte er im SWR-Interview.