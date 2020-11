per Mail teilen

Der Planungsausschuss des Tübinger Gemeinderates beschäftigt sich am Donnerstag mit einer neuen Radstation am Europaplatz. Über 5,7 Millionen Euro soll sie laut Vorlage kosten. Über 2,8 Millionen Euro mehr als geplant. Die Radstation wird Teil des neu gestalteten Platzes beim Hauptbahnhof. Zu dem offenen Gebäude gehören auch ein Gastronomie-Pavillon sowie öffentliche Toiletten. Unter der Radstation ist eine Fahrradtiefgarage geplant, samt Waschanlage und Werkstatt. 1.100 Fahrräder soll man hier in Zukunft parken können.