Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer hat sich in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden über den Service der Deutschen Bahn beschwert. Er ärgert sich über Züge, die ausfallen oder zu wenig Waggons haben. Die Qualität des Bahnverkehrs sei auf den Tübinger Strecken so schlecht wie nie zuvor, schreibt Palmer an Bahnchef Lutz. Er wirft der Bahn Management-Versagen vor und der Regio-Bahn Dummheit. Ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Menschen bereit seien, auf die Bahn umzusteigen, um das Klima zu schützen, seien Verspätungen und Überlastungen an der Tagesordnung.