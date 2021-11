OB Palmer erwägt dritte Amtszeit

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich gestern zu einer möglichen dritten Amtszeit geäußert. Beim „himmlischen Dinner“, einem neuen SWR-Gesprächsformat in Kirchzarten (Breisgau Hochschwarzwald) sagte Palmer, er könne sich weitere 8 Jahrein Tübingen gut vorstellen. Boris Palmer will sich in der Weihnachtszeit entscheiden, ob er sich für eine dritte Amtszeit bewerben wird oder nicht. Dass es ihm nicht an Motivation mangelt, hat er gestern Abend beim „himmlischen Dinner“ durchblicken lassen. Palmer sagte, dass er gerne das vor einem Jahr beschlossene Tübinger Klimaschutzprogramm umsetzen würde. Dieses enthalte konkrete Maßnahmen um die Stadtgesellschaft bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Dem seit einem halben Jahr im Raum stehenden Partei-Ausschlussverfahren des Landesparteitags sieht Palmer gelassen entgegen. Sein Rechtsanwalt Rezzo Schlauch hat mittlerweile dagegen Klage erhoben.