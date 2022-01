Die Tübinger Stadtverwaltung will neue Personalstellen schaffen, um das beschlossene Klimaschutzprogramm umsetzten zu können. Tübingen will bis 2030 klimaneutral sein. Der Klimaschutzausschuss des Tübinger Gemeinderats schlägt sechs neue Stellen vor. Eines der großen Aufgabenfelder betrifft die Wärmeversorgung. Das neue Personal muss zum Beispiel Standorte suchen, sichern und umsetzten, an denen klimafreundlich Wärme und Strom erzeugt werden können, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss, der am Montag zusammen kommt. Auch für den Ausbau des Radwegenetztes soll Personal aufgestockt werden.