Die Stadt Tübingen will ihren Corona-Modellversuch verlängern. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat einen entsprechenden Antrag unterschrieben. Seit Mitte März läuft der Versuch "Öffnen mit Sicherheit" und soll nun enden.

Wer in Tübingen an einer Teststation einen Schnelltest macht und negativ ist, darf in Geschäften einkaufen und in Theater sowie Museen gehen. Eigentlich endet das Projekt am 18. April. Oberbürgermeister Palmer will aber mit der Corona-Modellstadt weiter machen. In dem von ihm jetzt unterschriebenen Antrag heißt es: Nur wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt drei Tage über 125 steigt, soll der Versuch abgebrochen werden. Dann soll die Bundesnotbremse greifen. Im Moment liegt die städtische Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp 81.

Boris Palmers will Corona-Modellstadt verlängern SWR

Sollte die Corona-Modellstadt verlängert werden, dürfen aber weiterhin nur Bewohner und Arbeitnehmer aus dem Landkreis Tübingen in der Modellstadt einkaufen und ins Theater gehen. Zu Beginn des Projekts durfte kommen wer wollte. Weil der Andrang zu groß und die Lage zu unübersichtlich wurde, hat die Stadtverwaltung das Angebot auf die Menschen im Kreis Tübingen beschränkt.

Land tendiert zur Verlängerung

Am Donnerstag will Oberbürgermeister Palmer im Gemeinderat noch einmal über das Projekt berichten. Ob es letztendlich verlängert wird, entscheidet aber die Landesregierung. Das Sozialministerium in Stuttgart tendiert nach SWR Informationen vom Mittwoch zur Verlängerung. Wegen der wichtigen Erkenntnisse und Erfahrungen, die aus dem Tübinger Öffnungskonzept gezogen werden sollen, so eine Sprecherin. Voraussetzung sei aber eine stabile Inzidenz im Landkreis. Wenn diese nicht sinke und das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes offiziell in Kraft trete, würde man das Projekt abbrechen müssen.