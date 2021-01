Das Land will einen Innovationspark Künstliche Intelligenz gründen. Tübingen und Reutlingen wollen dabei sein. Sie wollen sich gemeinsam mit Stuttgart und Karlsruhe darum bewerben. Warum, haben Tübingen und Reutlingen gestern erstmals in einer gemeinsamen Online-Sitzung gesprochen. Künstliche Intelligenz sei die Zukunftstechnik. Da gelte es Kräfte zu bündeln und allein hat keine der Städte, was das Land für den Innovationspark will: Nämlich 15 ha Fläche sowie Forscher und Unternehmen, die KI-Produkte auf den Markt bringen. Das Land wird maximal 50 Millionen Euro dafür geben. Die Städte müssen dieselbe Summe aufbringen. Tübingen will 5 Millionen geben, Reutlingen für 6 Millionen ein altes Industriegebiet baureif machen. Die Hoffnung beider Städte: Firmen und Arbeitskräfte anlocken. Alle Fraktionen - außer die LINKE in Tübingen - begrüßen die Bewerbung. Beschlossen wird sie in zwei Wochen.