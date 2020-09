Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will dem Krebs den Kampf ansagen. Dafür hat sie die Spitzenforschungsstandorte Tübingen, Ulm und Stuttgart zum "Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen" aufgewertet.

Das Ziel sei es, die Krebsforschung und die Versorgung von Krebspatienten in Deutschland zu verbessern, so das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dass nun auch die Unikliniken Tübingen und Ulm sowie das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart nun als NCT-SüdWest eng zusammenarbeiten, soll den an Krebs Erkrankten in Baden-Württemberg und Bayern zugute kommen.

Hohe Anerkennung für Onkologische Spitzenzentren in Baden-Württemberg

Tübingen ist der Hauptstandort des neuen NCT-SüdWest. Für die onkologischen Spitzenzentren Tübingen, Stuttgart und Ulm sei das wie "ein Ritterschlag", sagte ihr Sprecher Lars Zender, Leiter der Medizinischen Onkologie und Pneumologie an der Uniklinik Tübingen, dem SWR. Tübingen, Ulm und Stuttgart wollen nun noch enger zusammenarbeiten. Man habe bereits gemeinsam ein gutes Netzwerk aufgebaut und mehrere klinische Studien zusammen durchgeführt.

"Wir gehören inhaltlich und strategisch zusammen und wollen unsere Patienten individuell und innovativ behandeln. Über den Partnerstandort Ulm können wir nun auch Patienten aus Bayern betreuen." Lars Zender, Ärztlicher Direktor Uniklinik Tübingen

Innovative Krebsforschung vorantreiben

Das NCT-SüdWest betreut insgesamt mehr als acht Millionen Einwohner aus Baden-Württemberg und Bayern mit 26.000 neuen Krebsdiagnosen im Jahr. Nach eigenen Angaben nimmt es eine Vorreiterrolle in der Überführung von selbst entwickelten neuen Arzneimitteln gegen Krebs ein. Drei Schwerpunktbereiche habe man sich gemeinsam vorgenommen: Krebsimmuntherapie, funktionelle Bildgebung und funktionell abgeleitete molekulare Therapien. Auch erhoffe man sich in enger Bindung an das Unternehmen Bosch, mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Sensorik die Diagnoseverfahren voranzutreiben, heißt es in der Pressemitteilung.

Auswirkungen auf Uniklinik Tübingen

Für Krebspatienten jeglichen Alters ist die Uniklinik Tübingen eine wichtige Anlaufstelle. Vor einigen Jahren wurde dort das Südwestdeutsche Tumorzentrum eingerichtet. Das bedeutet, dass dort Mediziner eng mit Forschern und Pflegern zusammenarbeiten. Und es auch spezielle Beratungsangebote für Krebspatienten gibt. Jetzt ist klar: Durch das neue gegründete NCT gewinnt die Uniklinik Tübingen noch mehr an Bedeutung.