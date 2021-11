Schokoladenfestival chokoMARKT endgültig abgesagt

per Mail teilen

In Tübingen wird es dieses Jahr kein Schokoladen-Festival geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat man sich mit dem Veranstalter darauf geeinigt, den ab 30. November geplanten chocoMARKT abzusagen. Der war coronabedingt als kleinere Variante des alljährlichen internationalen Schokoladen-Events ChocolART vorgesehen. Laut Mitteilung wäre nach der Absage vieler vorweihnachtlicher Veranstaltungen in Baden-Württemberg ein Besucheransturm zu befürchten gewesen. Dann hätten sich Regeln wie die Maskenpflicht oder das Verbot des Alkoholkonsums in der Tübinger Innenstadt nicht mehr durchsetzen lassen. Oberbürgermeister Palmer (Grüne)bedauerte, dass die Ereignisse letztlich keine Wahl gelassen hätten.