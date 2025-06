Pitschnass werden bei 28 Grad. Das ist das Tübinger Stocherkahnrennen. Ein Riesenspaß. In diesem Jahr stocherten und paddelten 47 Teams ihre Kähne an der Neckarinsel entlang.

Es war auch in diesem Jahr ein Großereignis: Das Tübinger Stocherkahnrennen. Tausende Schaulustige drängten sich am Neckarufer gleich neben der Altstadt und feuerten die Rennteilnehmer an.

In jedem Team durfte einer am Heck stehen und mit einer langen Stange stochern, um seinen Kahn nach vorn zu bringen - während die anderen sieben Teammitglieder mit bloßen Armen paddelten, was das Zeug hielt.

Die Kähne halten zu aufs berüchtigte "Nadelöhr": Hier müssen alle durch eine Engstelle zwischen der Tübinger Neckarinsel und einem Brückenpfeiler. SWR Anne Jethon

Das Tübinger Stocherkahnrennen - eine studentische Tradition

Und wer kommt drauf, sich auf dem Fluss bei einem Spaß-Rennen zu messen, pitschnass zu werden und sich an der berüchtigten Engstelle "Nadelöhr" an der Neckarbrücke gegenseitig abzudrängen? Na klar: Studenten. Genauer gesagt Studenten aus einer Studentenverbindung. Die haben das Rennen einst ins Leben gerufen - als männlichen Wettstreit zwischen den Tübinger Studentenverbindungen. Schon längere Zeit dürfen aber auch andere studentische Gruppen und Frauen mitmachen.

Vor dem Tübinger Stocherkahnrennen präsentierten sich einige der Teams in Verkleidungen. Entlang der bekannten Neckarfront fuhren sie den Fluss hinauf zum Start. SWR Anne Jethon

Schaulaufen auf dem Neckar - das beste Kostüm wird prämiert

Beim Rennen der Stocherkähne geht es natürlich um Ruhm und Ehre - und vor allem darum, bloß nicht Letzter zu werden und als Strafe Lebertran trinken zu müssen! Außerdem gibt es eine B-Note: Manche Teams kommen in teils phantasievollen Verkleidungen. Das beste Kostüm wird vor dem Rennen prämiert. Wenn die Requisiten und die Kostüme hinderlich sind, werden sie vor dem Start wieder abgelegt.

500 ml Lebertran für die ASB Germania

Die Schönsten waren beim Tübinger Stocherkahnrennen 2025 waren vom Akademischen Skiclub Tübingen. Sie bekamen einen Gutschein für ein Spanferkel. Die Schnellsten kamen von der Akademischen Turnverbindung Arminia, einer Sportverbindung. Für sie gab's Bier und Ehre. Und wen haben am Ende die Hunde gebissen? Das Team des Kahns Alte Straßburger Burschenschaft Germania - einer schlagenden Verbindung - kam als letzter ins Ziel und musste antreten, um pro Person einen halben Liter Lebertran auf ex zu trinken! So will es das Regelwerk.