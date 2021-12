Palmer-Pläne zum Anwohnerparken in Tübingen: Kompromiss zeichnet sich ab

Tübingens OB Palmer wollte die Anwohnerparkgebühren in Tübingen drastisch erhöhen. Jetzt steht ein Kompromiss mit höheren Gebühren für SUV-Fahrer im Raum. Lob kommt von Ministerpräsident Kretschmann.

Im Streit um die drastischen Erhöhungen der Parkgebühren in Tübingen zeichnet sich eine Einigung ab. Im Klimaschutz-Ausschuss hat Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) einen Kompromiss vorgelegt. Palmer wollte die Anwohnerparkgebühren von schweren, großen Autos ursprünglich von 30 Euro im Jahr auf 360 Euro erhöhen. Auch Besitzer kleinerer Autos sollten künftig deutlich mehr zahlen. Doch damit kam Palmer nicht durch.

Höhere Gebühren für SUVs

Im Klimaschutz-Ausschuss der Stadt am Montagabend lenkte er ein. Sein Vorschlag: Anwohnerinnen und Anwohner in Tübingen sollen künftig 120 Euro zahlen. Für schwere Autos wie SUVs sollen 180 Euro fällig werden. Sozial schwächer Gestellte mit einer Bonuscard zahlen laut dem Vorschlag nur die Hälfte der Gebühr.

Lob von Ministerpräsident Kretschmann

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobte Palmer für die geplante Verteuerung des Anwohnerparkens - vor allem für schwerere Autos. "Das zeigt, dass Oberbürgermeister Palmer bei vielen Dingen mutig vorangeht und dafür Mehrheiten bekommt", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Das sei zwar eine kommunale Angelegenheit. Man werde aber sehen, ob das ein Modell sei oder nicht. Grundsätzlich versuchten alle großen Städte, mehr Raum in den Innenstädten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, so Kretschmann. "Insofern ist das, glaub' ich, ein Trend, den er damit auch setzt."

Tübinger Gemeinderat stimmt Ende September ab

Bei den Fraktionen im Ausschuss stieß der Kompromissvorschlag überwiegend auf Zustimmung. Der Gemeinderat wird Ende September über die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren endgültig abstimmen.