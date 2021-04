per Mail teilen

Der Tübinger Gemeinderat hat am Donnerstagabend den Haushalt mit höheren Grund- und Gewerbesteuern beschlossen. Grüne, SPD und "Die Fraktion" waren dafür; CDU, Tübinger Liste, Linke und FDP stimmten dem Haushalt nicht zu. Außerdem werden neue Kredite aufgenommen. Die Bewältigung der Coronakrise sei eine Aufgabe für die nächsten zehn Jahren, heißt es in der Debatte. Tübingen investiert trotz Krise in den öffentlichen Personverkehr und den Umbau den Bahnhofsvorplatzes.