Tübingen will zum 1. Januar die lange geplante Steuer auf Einweg-Verpackungen und Einweg-Besteck erheben. Bis zu 1,50 Euro sollen für Einweg-Geschirr bezahlt werden. Damit will die Stadtverwaltung der Flut an Pizza-Kartons, Einweg-Bechern und anderem Einweg-Geschirr Herr werden. Allerdings hat ein Schnellrestaurants gegen die Tübinger Verpackungssteuer geklagt.