per Mail teilen

Die Polizei in Tübingen ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen sexuellen Belästigungen. Er soll am Freitag und Samstag drei Frauen an den Po gefasst haben. Die drei Frauen konnten flüchten. Ein Busfahrer informierte die Polizei. Die nahm den Verdächtigen vorläufig fest.