Mit dem neuen Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum können Kommunen in Baden-Württemberg besser gegen Wildwuchs bei Ferienwohnung vorgehen. Tübingen begrüßt die neue Regelung.

Vermieter von Ferienwohnungen werden stärker kontrolliert. dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Das neue Gesetz sei sehr sinnvoll für Tübingen, so die Stadtverwaltung. Denn nun könne man besser nachprüfen, ob Wohnungsangebote über Internetportale wie Airbnb zulässig seien. Denn Ferienwohnungen müssen als solche genehmigt sein. In Tübingen ist die zunehmende Zahl von Ferienunterkünften ein Problem. In der Universitätsstadt ist Wohnraum knapp. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) versucht mit verschiedenen Initiativen die Situation zu verbessern.

Schärfere Kontrolle von Vermietern

Auch in Freudenstadt begrüßt man die Neuregelung. Bislang sei die illegale Vermietung in Freudenstadt zwar kein großes Problem. Es gebe aber einen größeren Graubereich. Da bekomme man nun Klarheit. Denn Internet-Portale müssen nun Auskunft über Vermieter geben. Für Reutlingen hat die Neuregelung keine Auswirkungen. Die Stadt hat bisher keine Satzung gegen Zweckentfremdung erlassen.

Registrierungs- und Anzeigenpflicht

Die Kommunen können nun eine Registrierungs- und Anzeigepflicht einführen. Damit lässt sich prüfen, ob die Nutzung als Ferienwohnung zulässig ist oder ob aufgrund der Gesamtdauer von kurzzeitigen Vermietungen eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt. Für touristische Zwecke darf eine Wohnung höchstens zehn Wochen im Jahr vermietet werden. Außerdem sollen Städte und Gemeinden höhere Bußgelder verhängen können: Verstöße gegen Genehmigungspflichten kosten nun bis zu 100.000 Euro, bislang waren 50.000 Euro das Maximum.