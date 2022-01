Tübinger Pandemiebeauftragte will über Nebenwirkungen der Impfung reden

Nebenwirkungen, Schäden, Reaktionen, was einem so widerfahren kann nach einer Corona-Impfung. All das dürfe kein Tabu sein, sagt die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle.

Manche Menschen fühlen sich nach einer Impfung richtig schlecht. Und manche Nebenwirkungen sind alles andere als banal. Die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle geht davon aus, dass dennoch mehr Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen, wenn Ärzte und Politik offen über mögliche Nebenwirkungen reden. Die Tübinger Notärztin, Pandemiebeauftragte und Rotkreuz-Präsidentin Lisa Federle fordert: Wir müssen mehr über mögliche Nebenwirkungen von Corona-Impfungen sprechen. SWR Peter Binder "Ich kenne sehr sehr viele Menschen, die mich anschreiben, die haben einfach Angst, und ich verstehe das. Solange alles ein bisschen im Unklaren ist, überlege ich mir drei Mal, mache ich das, oder mache ich das nicht. Wenn ich aber weiß, mein theoretisches Risiko ist 1:50.000, dann kann ich damit etwas anfangen." Die Leitung der Tübinger Uniklinik berichtet, dass viele Patienten nach einem Zeitungsartikel über Nebenwirkungen Impftermine abgesagt haben. In dem Artikel schilderten Hausärzte aus dem Kreis Tübingen, dass sie in jüngster Zeit verstärkt Nebenwirkungen nach Booster-Impfungen beobachtet hätten. Beobachten und darüber reden Lisa Federle betont, dass es noch keine neuen Erkenntnisse zum Boostern gebe, und dass man nicht wisse, welche geschilderten Nebenwirkungen nur einem Bauchgefühl entsprängen. Umso wichtiger sei es aber, gezielt Daten zu erheben. Krankenkassen als mögliche Partner Sie habe Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) vorgeschlagen, dabei mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten, so Federle. Weil die Krankenkassen alle Patientendaten sammeln, müssten sie feststellen können, ob bestimmte Erkrankungen plötzlich häufiger auftreten als vor den Corona-Impfungen. Pro und Contra Impfpflicht Angesichts der unklaren Datenlage, auch was die Omikron-Variante angeht, hält Federle eine allgemeine Impfpflicht für falsch. Am Uniklinikum Tübingen sehen das viele anders. Die Spezialistin für Infektionskrankheiten und Oberärztin an der Tübinger Uniklinik Siri Göpel SWR Peter Binder Die Spezialistin für Infektionskrankheiten und Oberärztin an der Tübinger Uniklinik Siri Göpel betont, bei der Impfpflicht gehe es nicht um den Schutz einzelner Patienten, sondern darum, dass man in der Gesellschaft einen Weg finden müsse, für alle gleiche gesundheitliche Voraussetzungen zu schaffen. Intensivstationen vor Überfüllung bewahren Seien aber Intensivstationen wegen Corona-Patienten voll belegt, müssten beispielsweise Krebspatienten auf notwendige Operationen länger warten, was ihre Überlebenschancen verringern könne. Und dieser Konflikt lasse sich mit Impfungen vermeiden. Selbst wenn eine Impfung nicht immun gegen die Omikron-Variante mache, sie schütze doch vor schweren Verläufen, so Göpel. Hohe Fallzahlen bieten genauere Ergebnisse Die Oberärztin betont auch, dass nicht alle gesundheitlichen Probleme nach einer Impfung von der Impfung verursacht sein müssen. Wissenschaftlich lasse sich der Zusammenhang erst dann herstellen, wenn konkrete Beschwerden häufiger auftreten als ohne Impfung. Manche Nebenwirkungen, wie Herzmuskelentzündungen und Thrombosen nach bestimmten Impfstoffen, seien so selten, dass man sie deshalb erst feststellen konnte, als weltweit Millionen von Menschen geimpft waren. Theorie zu Thrombosen nach Corona-Impfungen Zu den Thrombosen nach Impfungen hat die Tübinger Pandemiebeauftragte und Notärztin Lisa Federle eine eigene Theorie. Sie betont, dass diese bislang nur eine Überlegung sei, ohne wissenschaftliche Bestätigung. Sie fragt sich aber, ob Thrombosen nicht auch dadurch entstehen könnten, dass jemand sich nach einer Impfung nicht wohl fühle, ins Bett lege und kaum bewege. Damit wachse naturgemäß die Gefahr einer Thrombose. Dann könnten Mediziner beim Impfgespräch sowohl vor zu viel Anstrengung, als auch vor zu wenig Bewegung warnen – und damit möglicherweise einige Komplikationen verhindern.