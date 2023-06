TSG Balingen Fußball: DFB-Pokalspiel gegen VfB Stuttgart "ein Traumlos"

Nach der Auslosung des Schwaben-Derbys ist die Vorfreude in Balingen groß auf das DFB-Pokal-Spiel gegen VfB Stuttgart. Man wolle es dem Bundesliga-Erstligisten schwer machen.

Der Fußballregionalligist TSG Balingen hat Grund zu feiern. Die TSG empfängt den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vereinschef Eugen Straubinger und Geschäftsführer Jonathan Annell freuen sich auf den Gegner.

Am 3. Juli werden die Regionallisten der "TSG Balingen Fußball e.V." mit den Vorbereitungen für das DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart loslegen. Das Spiel wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen 11. und 14. August stattfinden. Im August hätten die Balinger gegenüber der Erstliga-Mannschaft des VfB Stuttgart den Vorteil, dass sie vorher schon ein Pflichtspiel gehabt haben und dann wissen, wo sie stehen, sagte Martin Braun im Gespräch mit dem SWR. Denn der VfB Stuttgart beginnt mit der Bundesliga-Saison erst nach dem DFB-Pokalspiel.

"Wir wollen es dem VfB Stuttgart so schwer wie möglich machen. Umso enger es wird, desto schöner für uns."

TSG Balingen: Defensiv sehr stabil

Martin Braun, früherer SC Freiburg-Spieler, ist seit Januar 2020 Trainer der Regionalliga-Fußball-Mannschaft der TSG Balingen. Ihm ist wichtig: "Hauptsache wir machen ein gutes Spiel". Auch wenn die Wahrscheinlichkeit als Regionallist gegen einen Erstligisten, zu gewinnen bei 1 zu 20 stehe, sei alles möglich, so Braun. Die Stärken seiner Mannschaft könnten aus Sicht des Trainers vieles möglich machen: "Wir sind defensiv sehr stabil. Wir lassen in der Regel wenig Chancen zu. Und wenn der Gegner uns ein bisschen Räume gibt, haben wir eine gute Qualität, diese Räume auch gut auszuspielen."

Balinger sympathisieren eigentlich mit VfB Stuttgart

Viele Spieler sind Sympathisanten des VfB Stuttgart, manche von ihnen haben in der Jugend beim VfB gespielt, auch der Trainer der U19-Mannschaft des VfB Stuttgart, Nico Willig, ist ehemaliger TSG-Spieler. Da sei am Anfang des Spiels auf dem Platz sicher erst einmal ein bisschen Nervosität zu spüren, so Braun. Aber er sieht seine Spieler so professionell aufgestellt, dass sie dann ihr "Sympathisanten-Sein" ablegen und auf dem Feld abliefern.

Noch keine Tickets für DFB-Pokalspiel erhältlich

Die Geschäftsstelle der TSG Balingen Fußball wird seit der Auslosung am Sonntagabend überhäuft mit Ticket-Anfragen. Die Vereinsspitze bittet um Geduld: Noch stünden sowohl das genaue Datum als auch der Ausstragungsort noch nicht fest, also sei auch noch keine Ticketreservierung möglich. Man halte auf der Homepage und in den sozialen Medien die Fans auf dem Laufenden.