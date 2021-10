Immer mehr Menschen lassen sich nach ihrem Tod im Wald bestatten, in einem Friedwald. Für die Angehörigen kein schlechter Ort zum Trauern - draußen in der Natur, unter Bäumen und in Ruhe. Niemand pflanzt hier Gräber an oder gießt Blumen. In Münsingen im Kreis Reutlingen gibt es eine weitere Hilfe für trauernde Hinterbliebene: eine Trost-Schaukel.