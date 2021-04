per Mail teilen

Um dem Seniorenzentrum St. Elisabeth in Eningen (Kreis Reutlingen) über die Corona-Zeit hinweg zu helfen, hat sich eine Autorin etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie hat Postkarten mit Gedichten verschickt.

Über 300 Gedichte und Geschichten hat Yasmin Mai-Schoger im vergangenen Jahr den Seniorinnen und Senioren geschickt. Jeden Tag lag eine neue Karte im Briefkasten. So wollte sie an den dunklen und schwierigen Zeiten Trost spenden: "Nicht jeder Tag ist ein schlechter Tag."

Jeden Tag ein Stück Lebensfreude

Die Postkarten sollten ein Stück Lebensfreude zurückbringen. Vor allem kurz vor Weihnachten hatte das neuartige Coronavirus auch das Haus St. Elisabeth getroffen. Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten daraufhin isoliert werden.

Botschaften auch für Angehörige

Jeden Tag haben Pflegerinnen und Pfleger die Gedichte vorgelesen und danach im Foyer aufgehängt. So erreichten die Botschaften auch die Angehörigen und Mitarbeitenden. Die Bewohnerinnen und Bewohner brauchten die Botschaften aber am meisten, sagte Sozialdienstleiterin Sabine Rist dem SWR.

"Wenn sie jetzt von dem kleinen Marienkäfer erzählt, dann gibt es einfach manchmal auch ein Huschen übers Gesicht. Das hat man jetzt auch gemerkt bei den Gedichten, dass es so eine Leichtigkeit mit sich bringt und das konnte man wirklich ganz gut brauchen im letzten Jahr." Sozialdienstleiterin Sabine Rist

Weiterhin Trost in der Corona-Zeit

Die Seniorinnen und Senioren sollen auch in Zukunft Trost bekommen. Denn Yasmin Mai-Schoger will weiterhin Postkarten schreiben. Zwar ist die Situation im Seniorenzentrum St. Elisabeth nicht mehr so angespannt wie im Winter. Auf die Gedichte und Geschichten freuen sich alle trotzdem immer wieder.