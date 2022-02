Mythos Troja: Provinzkaff oder Königreich in der Bronzezeit?

Lag Troja wirklich im Nordwesten der heutigen Türkei oder bleibt die von Homer beschriebene Stadt der Bronzezeit ein Mythos? Historiker und Archäologen sind sich weiter uneins.

Bis 2012 haben Tübinger Archäologen in Troja gegraben (Archivbild). dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Frank Augstein

Troja – die Ruinen der bronzezeitlichen Siedlung an den Dardanellen, der Engstelle zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer im Nordwesten der heutigen Türkei, sind gerade wieder in aller Munde. Anlass ist der 200. Geburtstag des deutschen Archäologen Heinrich Schliemann. Er will im Jahr 1873 den Ort des sagenhaften Heldenliedes des griechischen Dichters Homer, der Ilias, auf dem Hügel Hisarlik in der heutigen Provinz Canakkale gefunden haben. Er stieß auf Jahrtausende alte Siedlungsreste, Burgmauern, Keramikgefäße und sogar einen Goldschatz. Doch auch heute, nach fast 150 Jahren, sind die Lage und der reale Hintergrund der Geschichten umstritten.

Korfmanns Grabungsergebnisse sorgen für Streit

Nach ihm versuchten viele Archäologen Troja auf die Spur zu kommen. Zuletzt der 2005 verstorbene Tübinger Forscher Prof. Manfred Korfmann und seine Nachfolger in einem internationalen Troja-Projekt der Universität Tübingen. Die Grabungen dauerten von 1988 bis 2012. Korfmann, der von einer reichen Handelsstadt in der Bronzezeit vor über 3.000 Jahren ausging, präsentierte seine Funde und Ergebnisse der staunenden Öffentlichkeit im Jahr 2001 in Stuttgart. Allerdings sorgte die Schau "Troia – Traum und Wirklichkeit" für heftige Kritik in der Wissenschaft.

Kolb: Troja ist eine Fiktion

Der Gelehrtenstreit wurde am 15. und 16. Februar 2002, also genau vor 20 Jahren, an der Uni Tübingen öffentlich in einer Debatte ausgetragen. Den Streit losgetreten hatte der Tübinger Althistoriker Prof. Frank Kolb. Er kritisierte die Aussagen Korfmanns als unwissenschaftlich. Troja sei keine Handelsmetropole gewesen und die Ruinen auf dem Hisarlik schon gar nicht die von Homer beschriebene Stadt. Sogar als Fiktion bezeichnet der jetzt 77-Jährige auch heute, nach 20 Jahren und neuesten Forschungen, die Erkenntnisse Korfmanns und seiner Nachfolger.

Keine Troer in der Bronzezeit

Die schriftlichen Quellen weisen in eine ganz andere Richtung weisen, so Kolb. In der späten Bronzezeit hätten im Nordwesten Kleinasiens, wie es damals hieß, gar keine Troer gelebt. Stattdessen hätten eingewanderte Griechen im 10. und 9. Jahrhundert vor Christus die Helden- und Kriegsgeschichten mitgebracht.

"Meiner Ansicht nach hat dort kein Troja existiert. Die Stadt hieß Ilios."

Dass es sich um die in hethitischen Quellen genannte Stadt Wilusa gehandelt haben könnte, hält Kolb für nicht stichhaltig. Andere Forscher leiten davon den griechischen Namen "Ilios"ab. Die Gegend sei damals von den Dardanern besiedelt gewesen. Das würden ägyptischen Quellen eindeutig belegen. Mit ihnen werde auch das Wort "Dardanellen" in Verbindung gebracht, so Kolb.

Pernicka: Große Unterstadt von Troja gefunden

Kolb bleibt auch weiter der Ansicht, dass der auf dem Hisarlik als Troja bezeichnete Ort damals eine unbedeutende Siedlung gewesen sei. Das sieht der Tübinger Archäochemiker Prof. Ernst Pernicka ganz anders. Man habe die Reste einer 30 Hektar großen Unterstadt gefunden, in der mindestens 5.000 Menschen gelebt haben. Das ließe sich mit den geophysikalischen Messungen und gefundenen Hausfundamenten eindeutig belegen.

"Es ist sicher eine reiche Provinzstadt gewesen in einer fruchtbaren Region, der Troas."

Pernicka hat die Grabungen nach dem Tod Korfmanns bis 2012 weitergeführt und sorgt dafür, dass die Ergebnisse ausgewertet und regelmäßig veröffentlicht werden. Der 72-Jährige sieht es als seine Mission, das Lebenswerk seines Freundes Korfmann zu retten.

Wohlstand durch Pferdezucht und Textilien

Die Siedlung, die sein Team mit dem Troja Homers identifiziert, sei der Hauptort gewesen, die bei weitem größte Ansiedlung der Umgebung, so Pernicka weiter. Mit den modernsten naturwissenschaftlichen Methoden habe man nachweisen können, dass Troja mit Landwirtschaft, Pferdezucht und Textilien zu Wohlstand gekommen sein muss. Eine Handelsmetropole sei Troja allerdings nicht gewesen, gibt auch Pernicka zu. Und eine Stadtmauer habe man auch nicht gefunden, aber einen tiefen und breiten Graben, der eindeutig zur Verteidigung gedient habe.

Verteidigungs- oder Entwässerungsgraben?

Dem Archäologenteam sei es gelungen, den Graben bis zu einem Dreiviertelkreis nachzuweisen, der zur Burgmauer führe. Außerdem sei später ein weiterer Graben weiter außen angelegt und der alte zugeschüttet worden. Das beweise, dass die Stadt gewachsen sei, ist Pernicka überzeugt. Doch auch diese neuesten Erkenntnisse der Archäologen überzeugen den Tübinger Althistoriker Kolb nicht. Er bleibt bei seiner Meinung, der Graben hätte eine Entwässungsfunktion gehabt, um gegen Starkregen zu schützen. Er führe in die Ebene zu einem prähistorischen Flusssystem und nicht zur höher gelegenen Burg.

Troja-Aussstellung in Tübingen geplant Das Musuem der Universität Tübingen zeigt anlässlich seines 25-jährigen Bestehens und des 200. Geburtstags des Archäologen Heinrich Schliemann die Sonderausstellung "Troia, Schliemann und Tübingen". Im Mittelpunkt stehen neben internationalen Leihgaben vor allem die rund 200 und größtenteils noch unpublizierten Tübinger Fundstücke der Troja-Grabungen Schliemanns aus der Originalsammlung der Archäologie. Zudem wird die Tübinger Grabungs- und Forschungsgeschichte in Troia Teil der Ausstellung sein. Sie läuft zwischen dem 28. Oktober 2022 und dem 16. April 2023 im Museum auf Schloss Hohentübingen.

Lage Trojas weiter umstritten

In dem Expertenstreit ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Offensichtlich haben die unterschiedlichen Disziplinen - Archäologen, Historiker und Sprachwissenschaftler - bisher nicht zueinander gefunden, um das Rätsel von Troja zu lösen. Der letzte Beweis, dass das Troja Homers tatsächlich an den Dardanellen lag, steht also noch aus. Aber vielleicht findet sich doch noch ein Ortsschild aus der Bronzezeit. Immerhin gräbt ein türkisches Team auf dem Hisarlik weiter, allerdings in bescheidenerem Umfang.