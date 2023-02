Wegen Sanierung: Trinkwasser im Ammertal vorübergehend schlechter

per Mail teilen

Leitungswasser im Ammertal ist vorübergehend von schlechterer Qualität. Dennoch kann man es laut der Ammertal-Schönbuchgruppe bedenkenlos trinken.

Wegen Sanierungsarbeiten an einem Rohrwasserbehälter in Ammerbuch-Poltringen (Kreis Tübingen) leidet die Qualität des Trinkwassers. Der über 50 Jahre alte Behälter, der Rohrwasser aus zwölf Tiefbrunnen sammelt, wird erneuert. Seit zwei Jahren nun baut die Ammertal-Schönbuchgruppe nach eigenen Angaben an einem neuen Behälter, damit die Betriebsabläufe optimiert werden können und mehr Wasser gespeichert werden kann.

Bis Mitte März Trinkwasser beeinträchtigt

Laut dem Zweckverband beginnen die Sanierungsarbeiten, die das Trinkwasser beeinträchtigen, in den nächsten Tagen und dauern bis voraussichtlich Mitte März. Weiterhin könne das Wasser aber unbedenklich als Trinkwasser genutzt werden; es sei lediglich kalkhaltiger und beim Duschen oder Händewaschen könnten Anwohner in Tübingen, Ammerbuch und Rottenburg einen Chlorgeruch wahrnehmen.