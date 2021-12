per Mail teilen

In der Herrenberger Kernstadt und in den Ortsteilen Gültstein, Kay und Mönchberg muss Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, gab es im Labor einen Fehler. Die Proben seien ohne Befund und damit unbedenklich gewesen. Das Leitungswasser sei nicht belastet und könne getrunken werden.