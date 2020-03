Die Corona-Fallzahlen steigen. In Arztpraxen und Kliniken werden deshalb die Schutzausrüstungen knapp. Einige Unternehmen in der Region stellen jetzt ihre Produktion um, so auch Trigema in Burladingen.

Die Mitarbeiter von Trigema in Burladingen (Zollernalbkreis) nähen seit Donnerstag weniger Poloshirts dafür Mundschutzmasken. Man habe zahlreiche Anfragen von Kliniken, Händlern und Institutionen bekommen, sagte Trigema-Chef Wolfgang Grupp dem SWR. Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) habe sich direkt an das Unternehmen gewandt, mit der Bitte um Unterstützung. Dauer 0:33 min Trigema-Chef Grupp reagiert auf die Corona-Krise Grupp zu Mundschutz "Man muss unterscheiden zwischen den Produkten, die im Operationssaal verwendet werden. Wir machen das ganz normale Produkt. Wir haben keine Wegwerfmaske, sondern eine zum Waschen." Trigema-Chef Wolfgang Grupp 10.000 Atemmasken für Klinikum Zunächst sollen 10.000 Mundschutzmasken für das Zollernalb Klinikum mit seinen Häusern in Balingen und Albstadt entstehen. Bis kommende Woche will das Unternehmen die Kapazitäten steigern und 100.000 Masken in der Woche nähen können. Wäschehersteller Mey prüft noch Auch der Wäschehersteller Mey in Albstadt prüft derzeit, ob er seine Produktion teilweise umstellen kann. Laut Sozialministerium bieten immer mehr Unternehmen aus dem Land ihre Hilfe in der Corona-Krise an. Neben Mundschutz, würden sie auch Spuckschutzscheiben zum Beispiel für Supermarktkassen und Schutzkittel produzieren. Auch erste Angebote zur Herstellung einfacher Beatmungsmasken prüfe man derzeit. Meisten Masken aus Asien Die meisten Atemschutzmasken kommen normalerweise aus Asien. Wegen Corona gibt es seit Januar einen Exportstopp. Die Deutschen Hersteller kommen mit dem Produzieren kaum hinterher. Auch bei der Firma Moldex in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) macht die Belegschaft Überstunden. Dauer 0:30 min Moldex-Geschäftsführer Roman Skov musste viele Anfragen ablehnen Moldex Geschäftsführer Roman Skov