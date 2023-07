Nach vier Jahren Corona-Zwangspause sind am Sonntag in Tübingen Triathleten an den Start gegangen. Geschwommen wurde im Neckar. Rund 30.000 Zuschauer kamen in die Innenstadt.

Um halb neun morgens hießt es: rein in den Neckar bei der Brücke an der Mühlstraße. Das kalte Wasser ließ vielen Athletinnen und Athleten erstmal den Atem stocken. Zähneklappernd kamen manche Sportler aus dem Wasser. Ermutigt und angefeuert wurden sie von mehreren Zehntausend Zuschauern, die vor allem in die Innenstadt gekommen waren. Mit dem Rad ging es dann für die anderen vorbei an Bebenhausen in Richtung Dettenhausen. Zum Schluss liefen die Triathleten mehrere Runden durch die Altstadt. Triathlon Tübingen fast ausverkauft Dreimal musste das Sportevent wegen Corona ausfallen - in diesem Jahr war es fast ausverkauft. Der älteste der rund 1.000 Teilnehmer des "Mey Generalbau Triathlon Tübingen" war 75 Jahre alt. Absolviert wurden verschiedene Wettbewerbe: Olympische Distanz (1,5 km/43 km/10,2 km), Sprintdistanz (0,75 km/22 km/ 4,7 km) und Staffel. Erster bei der Olympischen Distanz war der Brite James Scott-Farrington. Patricia Fröhlich von Eintracht Frankfurt Triathlon siegte bei den Frauen. Piet Rampf vom Post-SV Tübingen kam als erster bei der Sprintdistanz ins Ziel. Bei den Frauen war es Janina Ruf aus Rottenburg. Die Triathletinnen und Athleten warten am Start, um im Neckar zu schwimmen. SWR Sarah Beschorner