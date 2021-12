Wie sichern die Kliniken Reutlingen und Tübingen ihre Patientenversorgung?

Triage, Priorisierung und Patienten verlegen - so helfen sich die Kliniken, damit ihre Intensivstationen nicht überlaufen. Auch in Reutlingen und Tübingen. Doch was bedeutet Triage eigentlich?

Der Chefarzt des Reutlinger Klinikums Friedrich Pühringer hält nichts davon, den Begriff "Triage" im Krankenhausbereich anzuwenden. Denn eigentlich würde es im Krankenhaus nur Priorisierungen geben. Triage komme aus der Militär- und Katastrophenmedizin, so Pühringer. "Im Krankenhaus ist das tägliche Geschäft zu überlegen: was ist dringlicher, wo kann ich etwas aufschieben oder wo kann ich jemanden verlegen?" Diese Priorisierungen seien notwendig, um im Krankenhaus Kapazitäten schaffen kann. "Kleine Triage" am Tübinger Uniklinikum Auch an der Tübinger Uniklinik ist am Donnerstagabend über das Thema Triage diskutiert worden. Statt von Priorisieren reden die Mediziner dort von "kleiner Triage" und die habe schon begonnen. Denn Triage sei nicht nur der Ernstfall, bei dem man zwischen Leben und Tod entscheiden müsse. Aber eine andere Art von Aussuchen, von Sortieren der Patienten, habe schon begonnen, hieß es. Und die betreffe auch Kranke, die kein Corona haben, wurde bei der Diskussion gesagt. Etwa wenn OP-Termine verschoben werden müssen, sei es die kaputte Hüfte oder der Krebstumor. Das habe für die Betroffenen natürlich gesundheitliche Folgen. Die müssen nicht immer lebensgefährlich sein, aber je nach Zeitverlust sind es vielleicht welche, die man nicht rückgängig machen könne. Große Belastung für das Krankenhauspersonal Solche Entscheidungen treffen zu müssen, sei für das Krankenhauspersonal natürlich auch sehr belastend, meinte der Pflege-Bereichsleiter der Intensivstation, Michael Schlotterer. Ein Arzt sagte, dass das Personal in Tübingen zurzeit über seine Grenzen hinaus gehe und mehr Patienten behandelt, als es eigentlich sein sollte. Und eine Ärztin forderte, das Personal jetzt nicht im Stich zu lassen. Man solle den körperlichen und den psychischen Druck nicht unterschätzen. Denn wenn zum Schluss Ärzte oder Pflegerinnen ausfallen oder kündigen, habe man auch nichts gewonnen, meinte sie.