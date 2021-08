Der Kirchentellinsfurter Baggersee in der Nähe von Tübingen, sorgt mal wieder für Aufregung. Dieses Mal geht es um fehlende Zugangstreppen zum See.

Marianne Wünsche aus Wannweil (Kreis Reutlingen) ist 89 Jahre alt. Sie kommt seit Jahrzehnten mit der Familie an den Kirchentellinsfurter Baggersee. Am Freitagabend dann die schmerzhafte Überraschung: Die Zugangstreppen zum See gibt’s nicht mehr. Sie wurden rausgerissen. Damit ist es für sie vorbei mit Baden. Ohne Treppe kommt die Seniorin nicht mehr in den See.

"Was uns so wehtut: Es war alles gut! Und dann ist das plötzlich alles kaputt gemacht und wir stehen vor den Trümmern."

Wünsches Sohn Stephan schafft’s gerade noch so heraus. Aber auch er ärgert sich. Ohne die Treppen aus Aluminium müsse man sich durch den Dreck wälzen. Das sei keine Lösung.

Verein fürchtet Haftung bei Unfällen

Der Reutlinger Fischereiverein, dem der Baggersee seit eineinhalb Jahren gehört, hat die Treppen herausgerissen. Er fürchtet, bei Unfällen haften zu müssen. Denn um die Leitern herum lagen auch Gummi-Badematten, die nicht der Verein angebracht hatte. Es habe wie eine offizielle Badestelle ausgesehen, sagte Gerd Schwarz vom Fischereiverein dem SWR. Und wenn dann was passiere, müsse der Verein haften. Deshalb habe sich der Verein schweren Herzens entschlossen, alle Einstiegsstellen zu entfernen.

Fischereiverein Reutlingen

Gemeinde Kirchentellinsfurt will eine klare Lösung

Familie Wünsche und auch andere Badegäste haben zwar Verständnis für die Sorge des Vereins. Sie wären aber gern vorgewarnt worden, um dann mit der Gemeinde Kirchentellinsfurt eine Lösung zu finden. Doch Bürgermeister Bernd Haug will klare Regeln und Zuständigkeiten am Baggersee. Er sagte dem SWR, wer einen See kaufe, müsse die Verantwortung dafür tragen. Es brauche eine Gesamtlösung, für die sich Kirchentellinsfurt seit Jahren engagiere.

Gemeinde und Fischereiverein uneins über Zukunft des Sees

Der Gemeinderat hat konkrete Vorstellungen, wie der Kirchentellinsfurter Baggersee aussehen soll: mit Badestrand, Kiosk und einer Wasser-Sportanlage. Das will der Fischereiverein aber nicht. Und so hakt es bei den Gesprächen zwischen Verein und Gemeinde. Mitte September sollen sie fortgeführt werden. Solange es keine gemeinsame Lösung gibt, bleibt es wohl erstmal, wie es ist. Das Baden ist schwierig, für ältere sogar unmöglich.