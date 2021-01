per Mail teilen

Verluste werfen Fragen auf, auf die man alleine oft keine Antwort findet: Wie soll es weitergehen? Wo gibt es Unterstützung? Siebzehn Stellen, die helfen können, präsentiert das Trauernetzwerk Reutlingen auf einer neuen Internetseite.

Dazu gehören unter anderem der ambulante Hospizdienst, der Arbeitskreis Leben, oder christliche Seelsorger von den Kreiskliniken Reutlingen. Das Trauernetzwerk Reutlingen gibt es bereits seit 2008. Jetzt betont es im Internet: "Wir sind gerne für Sie da!"

Von tiefe Trauer bleibt fast niemand sein Leben lang verschont. dpa Bildfunk Sina Schuldt

Mit der Pandemie habe man eine besondere Situation, wenn Menschen alleine sterben müssen, und wenn Rituale fehlen, die das Abschiednehmen erleichtern, so Trauerbegleiter Stefan Bitzer.

Das Trauernetzwerk Reutlingen verspricht Hilfe. SWR Magdalena Knöller

Wer trauert, brauche vor allem ein offenes Ohr. Was man nicht brauche, seien schlaue Sprüche und Ratschläge. Alle 17 beteiligten Einrichtungen, Vereine und Freiberufler haben ihre eigenen Spezialgebiete. In Trauergruppen wie auch in der Einzelbegleitung werde viel geweint, aber auch viel gelacht. Auch für Trauernde sei das Leben nicht immer nur traurig. Auch als Trauernder sei man immer noch Mensch, und lachen könne gut tun.