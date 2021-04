Am Freitag wird der katholische Theologe Hans Küng in Tübingen beerdigt. Küng ist als Kirchenreformer und Friedensstifter zwischen den Religionen weltberühmt geworden.

Am Freitagmittag findet in Tübingen die Trauerfeier für den am 6. April 2021 verstorbenen Theologieprofessor Hans Küng statt. Der Südwestrundfunk (SWR) überträgt die Feier in einem "SWR Extra" live um 12:30 Uhr aus der Kirche St. Johannes in Tübingen im SWR Fernsehen und als Livestream auf www.SWR.de/bw, in der ARD Mediathek und im SWRAktuell-Kanal auf Facebook.

Trauerfeier schon zu Lebzeiten geplant

Die Trauerfeier hatte Hans Küng schon vor Jahren mit Freunden bis ins letzte Detail geplant. Ein Vokalensemble wird Lieder von Johann Sebastian Bach singen. Küng war großer Bach-Fan. Freunde werden Gebete sprechen, die Hans Küng selbst geschrieben hat. Auch den Sarg aus Kirschholz hat er bereits zu Lebzeiten ausgesucht.

Die katholische Kirche St. Johannes ist die Kirche in Tübingen, in der Hans Küng als junger Priester regelmäßig sonntags Gottesdienste feierte. Am Freitag ertönt für ihn dort ein letztes Mal die Orgel. Es war sein Wunsch, dass dort die Trauerfeier stattfindet. SWR Magdalena Knöller

Corona hat die Pläne durchkreuzt

Bei den Planungen damals gab es noch keine Corona-Pandemie. Deshalb dürfen bei der Trauerfeier am Mittag nur wenige Menschen in die Kirche St. Johannes: ein kleiner Kreis der engsten Freunde, Mitarbeiter und Kollegen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer werden ebenfalls anwesend sein und im Anschluss an den Wortgottesdienst Reden halten. Auf einen ursprünglich geplanten Trauerzug von der Kirche zum Friedhof muss verzichtet werden.

Grabstätte in der Nähe von Walter Jens ist vorbereitet

Hans Küng hat vor 20 Jahren sein Grab auf dem Alten Stadtfriedhof in Tübingen ausgesucht: ganz oben am Hang, sonnig und hell gelegen, umringt von Birken und in der Nähe von seinem guten Freund und Wegbegleiter Walter Jens. Der berühmte Rhetorik-Professor hatte zeitgleich mit ihm an der Uni Tübingen gewirkt hat.

Das Grab von Walter Jens und seinem Sohn Tilman liegt links, das neu ausgehobene Grab von Hans Küng rechts, ein anderes Grab dazwischen. SWR Magdalena Knöller

Grab vor 20 Jahren ausgesucht

Friedhofsleiter Bernd Walter erinnerte sich im Gespräch mit dem SWR daran, wie das war, als im Juli 2001 Hans Küng und Walter Jens ihre Gräber aussuchten. Walter Jens kam zuerst mit seiner Frau Inge zu ihm auf den Alten Stadtfriedhof, um zu entscheiden, wo das Grab der Familie sein soll. Zwei Wochen später stand dann auch Hans Küng auf der Matte.

Das Wiesenstück direkt neben Walter Jens kann nicht belegt werden, aber ein Grab weiter war noch etwas frei. Dass die beiden nicht direkt nebeneinander liegen können, soll Inge Jens laut Friedhofsleiter Bernd Walter in etwa so kommentiert haben: Das macht doch nichts! Mein Mann hat so eine laute Stimme. Walter und Hans können sich auch über das Grab zwischen ihnen zurufen und unterhalten.

"Was sie schrieben, die hier liegen": In Zukunft werden auch Bücher von Hans Küng das Bücherregal auf dem Alten Stadtfriedhof in Tübingen füllen. Dort können sich Friedhofsbesucher Bücher derjenigen leihen, die dort begraben liegen. SWR Magdalena Knöller

Versöhnung von Politik und Religionen

Hans Küng war weit mehr als ein Theologe. Er wirkte im politischen Raum: Der "Kirchenrebell" war auch Gesellschaftsrevolutionär. In seiner Botschaft vom Weltethos steckt ein Weg für die Versöhnung von Politik und Religionen. Von 1960 bis 1996 lehrte der Schweizer Theologe an der Eberhard Karls Universität Tübingen und galt als einer der bekanntesten Kritiker seiner katholischen Kirche und der päpstlichen Unfehlbarkeit. 1979 entzog ihm deshalb die katholische Kirche die Lehrbefugnis.

Weltethos der großen Religionen

In Tübingen gründete Küng 1995 die "Stiftung Weltethos". Ohne ein gemeinsames Weltethos der großen Religionen, so Küng, drohe der Verlust kultureller Identität und sozialer Standards, Ungerechtigkeit und Konflikte. Es drohe ein "Kampf der Kulturen", in dem Millionen unschuldiger Menschen zu Opfern kulturell und religiös begründeter Kämpfe würden.

Dieses Projekt konnte Hans Küng der UNO vorstellen und gewann namhafte Mitstreiter, unter anderen den Dalai Lama und den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan. Sie und weitere politische und wirtschaftliche Führungskräfte lud er immer wieder nach Tübingen ein.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

In den letzten Lebensjahren zog sich Küng krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurück. Sein Vermögen einschließlich des Tübinger Hauses vermachte er der Stiftung zur Sicherung der Arbeit. Seine Vision vom Frieden unter den Religionen und Nationen lebt in der Stiftung und im Institut Weltethos weiter.