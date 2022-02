Traube Tonbach will Anfang April wieder öffnen

Die Eigentümerfamilie des Traditionshotels Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) will ihr Stammhaus Anfang April wieder öffnen. Als Termin für die Neueröffnung wurde der 8. April genannt. Der Neubau soll in Größe und Anordnung der drei Einzelhäuser an das Stammhaus erinnern, das vor zwei Jahren abbrannte und von Handwerkern aus der Region wieder aufgebaut wird. Laut Geschäftsleitung will man die Geschichte bewahren, indem man sie fortschreibt. Der Neubau soll gradliniger, minimalistischer und moderner gestaltet sein.