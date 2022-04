Traube Tonbach in Baiersbronn eröffnet neue Restaurants

per Mail teilen

Es gibt wieder eine Schwarzwaldstube in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Das Gourmetrestaurant mit drei Sternen im Guide Michelin war im Januar 2020 abgebrannt.

Das abgebrannte Stammhaus der Traube Tonbach war 230 Jahre alt. Und obwohl die Hoteliersfamilie Finkbeiner noch im Angesicht der Brandruine beschlossen hatte, so schnell wie möglich weiterzumachen, stand fest: Wiederherstellen ließ sich das historische Gebäude nicht.

Im Januar 2020 ist das Stammhaus der Traube Tonbach mit dem Gourmet-Restaurant Schwarzwaldstube niedergebrannt. SWR

Zuerst musste die Ruine weg. Den Anblick der verkohlten Reste wollte die Familie ihren Hotelgästen auf der anderen Straßenseite ersparen. Er wäre wohl auch geschäftsschädigend gewesen.

Im April 2020 stellt ein Spezialkran Schiffscontainer auf das Parkhaus der Traube Tonbach. Darin entsteht das Restaurant-Provisorium "temporaire". SWR

Bald kam eine Zwischenlösung per Riesenkran auf das Dach des Parkhauses. Schiffscontainer, in denen ein provisorisches Restaurant Platz fand. Die Betreiber nannten es "temporaire".

Im Restaurant-Provisorium "temporaire" hat Torsten Michel die "verbrannten" Sterne seiner Schwarzwaldstube wieder erkocht. SWR

Die drei Michelin-Sterne, die mit der berühmten Schwarzwaldstube verbrannt waren, konnte Chefkoch Torsten Michel mit seinem Team in den Containern zurückerobern.

Eröffnung der Schwarzwaldstube am 8. April

Am 8. April ist jetzt Schluss mit den Provisorien. Die Schwarzwaldstube macht wieder auf - in neuen Räumen, an der alten Stelle.

Auch die beiden anderen À-la-carte-Restaurants der Traube haben neue Räume. Die ehemalige Köhlerstube, die auch einen Michelin-Stern hatte, heißt jetzt "1789". In diesem Jahr hat ein Urahn der Inhaberfamilie, Tobias Finkbeiner, an dieser Stelle seine Schänke für durstige Holzfäller, Köhler und Fuhrleute eröffnet.

Blick ins Tonbachtal

An diese Zeiten soll der Neubau erinnern, zugleich aber geradlinig, minimalistisch und modern sein. Eine vollverglaste Wand zum Tonbachtal, durch die man den Blick auf den gegenüberliegenden Wald genießen kann, Natursteinplatten und Samtsessel fungieren als Bühne für Torsten Michels Kochkunst.

Heimelige Atmosphäre vermitteln

Das "1789" soll eher heimelig wirken, mit kleineren Fenstern und Lehmputzwänden. Die alte Bauernstube, so die Überlegung der Hoteliers, ließ sich am wenigsten wiederherstellen, ohne künstlich zu wirken. Stattdessen gibt es nun das neue"Restaurant "Schatzhauser", in dem auch Rostbraten und Maultaschen serviert werden.

Kurze Bauzeit bis zur Wiedereröffnung

Von der Grundsteinlegung bis zur Neueröffnung sind gerade mal 18 Monate vergangen. Die Hoteliersfamiile Finkbeiner begründet das hohe Tempo mit den regionalen Handwerksbetrieben, auf die man sich habe verlassen können. Einige davon arbeiten schon seit Generationen für die Traube Tonbach, so Hotelier Matthias Finkbeiner.