per Mail teilen

Beim traditionellen Kiebinger Eierlesen sind am Ostermontag die Jahrgänge 2002/2003 gegeneinander angetreten. Erstmals in seiner Geschichte hat eine junge Frau mitgemacht.

Melissa Mauch (Jahrgang 2003) ist die erste Läuferin in der Geschichte des Eierlesens. SWR Sarah Beschorner

Nachdem das traditionelle Eierlesen in Kiebingen (Kreis Tübingen) zuletzt coronabedingt ausfallen musste, konnte es dieses Jahr mit den Geburtsjahrgängen 2002/2003 stattfinden. Und das mit einer Besonderheit: Erstmals in der Geschichte des Eierlesens hat eine junge Frau mitgemacht. Bei blauem Himmel und milden Frühlingstemperaturen kamen einige hundert Zuschauende.

96 rohe Eier flogen in Kiebingen durch die Luft

Bei dem Wettkampf läuft ein Läufer beziehungsweise in diesem Jahr eine Läuferin rund sechs Kilometer vom Ortsteil Kiebingen nach Rottenburg und zurück. Währenddessen muss das Team des anderen Jahrgangs rohe Eier auflesen und in den Korb eines Fängers werfen. 96 Eier müssen dort heil ankommen. Wer zuerst fertig ist - die Läuferin oder das Eierleser-Team - hat gewonnen. Die Tradition ist alt und wird nur noch in Kiebingen gepflegt. Es ist ein großer Spaß für die 18 bis 20-Jährigen.

Zweiwöchige Vorbereitung für Läuferin Mauch

Melissa Mauch ist die Läuferin, sie gehört zum jüngeren Jahrgang. Die 18-Jährige hatte nur zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung, da sie einspringen musste. "Ich habe kurz vorher erfahren, dass der eigentliche Läufer verletzt ist. Es hieß, ich bin die Einzige, die dafür in Frage kommt", erzählt Mauch lachend. Da sie Leichtathletik macht und generell sportlich ist, hat sie sich dazu bereit erklärt.

"Bevor das Eierlesen ausfällt, mache ich es halt."

Zuschauerinnen, die vor 65 Jahren selbst dabei waren

Auch die Zuschauerinnen Marianne Eberle und Helga Müller, beide Jahrgang 1937, freuen sich, dass endlich wieder Eier gelesen werden. Sie kennen die Tradition gut.

Das Eierleser-Team gewinnt

Nach einer halben Stunde ist das Spektakel vorbei. Eierleser Moritz Steiner und Fänger Gero Edelmann gewinnen, somit der ältere Jahrgang 2003. Läuferin Melissa Mauch kommt kurze Zeit später ins Ziel. Für sie war der Wettbewerb trotz Niederlage ein voller Erfolg.

Das Eierleser-Team: v.l.n.r. Gero Edelmann (rote Schärpe), Melissa Mauch (grüne Schärpe), Moritz Steiner (rote Schärpe). SWR Sarah Beschorner

Reportage vom Eierlesen in Kiebingen