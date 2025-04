Tradition Maibaumstellen

Die Tradition lebt mehr denn je: vielerorts schmückt am 1. Mai ein Baum den Ortsmittelpunkt. Mössingen gehört zu den Ausnahmen, wo er noch allein mit Menschenkraft aufgestellt wird. Ingemar Koerner weiß, wie das geht:

Das Wichtigste beim Maibaumstellen sind die Schwalben, das sind keine Vögel, sondern lange Stangen, die jeweils paarweise mit einem Riemen verbunden sind. In den Riemen hängt der Maibaum und wird mit den Stangen hochgewuchtet. Das Spektakel in Mössingen beginnt heute Abend um 18:00 Uhr mit einem Umzug. In den meisten anderen Orten sind die Feuerwehr oder der Bauhof am Start und packen den Maibaum ganz unromantisch mit einem Kran. Das Maibaumstellen an sich ist so verbreitet, dass ich unmöglich alle Orte aufzählen kann. Allein in Horb machen das alle 17 Stadtteile. Üblicherweise wird der Baum heute, also am Vorabend des 1.Mai errichtet. Albstadt-Onstmettingen im Zollernalbkreis dagegen hat das Baumstellen inzwischen auf den Maifeiertag selbst verlegt, ab 9:00 Uhr im Onstmettinger Park.