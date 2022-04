Bad Urach gönnt sich zum Schäferlauf-Jubiläum eine eigene Tracht

per Mail teilen

"Das geht nicht!" - dachte man bei der Stadt: Bad Urach (Kreis Reutlingen) feiert 2023 Schäferlauf-Jubiläum und hat keine eigene Tracht. Also gab man eine in Auftrag. Hier ist sie:

Die Bad Uracher Tracht fürs Schäferlaufjubiläum 2023 wurde auf dem Marktplatz präsentiert. SWR SWR / Roland Altenburger

Sie hat die Farben von Bad Urach - blau, rot und weiß - die Tracht, die sich die angehenden Maßschneider- und Modedesignerinnen der Gewerblichen Schule Metzingen ausgedacht haben. Vor eineinhalb Jahren kam die Stadt Bad Urach mit der Bitte, eine Tracht zu entwerfen, auf sie zu. Denn Bad Urach hatte bis dato keine eigene Tracht.

Tradition oder Moderne?

Eine der schwierigsten Fragen, über die sich die Schülerinnen und Schüler klar werden mussten, war: Wie traditionell muss es sein? Wie modern darf es sein? Man habe einen Kompromiss finden müssen, erzählt der 20-jährige Pascal Hering. Allem gerecht zu werden, sei nicht immer einfach gewesen. Gleichzeitig sei ihnen wichtig gewesen, dass man die Tracht sowohl als Ganzes als auch als Einzelstücke tragen kann. Also den blauen Rock zum weißen T-Shirt oder Pulli. Den grauen Janker zur Jeans.

Traditionelle Materialien und ein typisches Label

Die angehenden Maßschneider- und Modedesignerinnen setzten auf weiches Leinen und gewalkte Wolle als Stoffe. Und sie entwarfen ein Label, das typisch für Bad Urach ist: einen Schafskopf - teils mit der darunter stehenden Zahl 1723., dem Datum des ersten Uracher Schäferlaufs. Der Schafskopf ist auf Schürzen eingestickt, er wurde auf T-Shirts gedruckt und sogar auf Schuhe.

Auf der roten Schürze der Bad Uracher Tracht ist ein schwarzer Schafskopf eingestickt. SWR SWR / Roland Altenburger

Uracher Marktplatz war proppenvoll

Bei der Präsentation der neuen Tracht am Donnerstagabend war der Bad Uracher Marktplatz voll. Die Stadt hatte mit 100 Zuschauern gerechnet. Es kamen hunderte. Das Echo war aber durchaus gespalten. Während viele Frauen die Tracht lobten und sagten, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, sie zu kaufen, gab es von einigen Männern auch Kritik: Zu modern sei das, was man ihnen da vorführte. Keine richtige Tracht. Vor allem der blaue Hut für die Männer gefiel nicht jedem.

Für die Männer gibt es als "Höhepunkt" der Bad Uracher Tracht einen blauen Hut. SWR SWR / Roland Altenburger

Maßgeschneiderte Trachten zum Schäferlauf-Jubiläum

Dass die Stadt Bad Urach ihre neue Tracht schon jetzt, ein Jahr vor dem Schäferlauf-Jubiläum, präsentiert hat, hat einen guten Grund: Gemeinsam mit einem Hersteller will man maßgeschneiderte Trachten anbieten. Die zu nähen, dauert natürlich. Und wer nicht das Geld für eine maßgeschneiderte Tracht ausgeben will, der soll die Chance haben, sich selbst eine zu nähen. Zum Beispiel in einem Kurs bei der Volkshochschule Bad Urach-Münsingen.