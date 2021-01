Die Alb und der Nordschwarzwald rechnen für Frühjahr und Sommer mit großem Ansturm auf Camping- und Wohnmobilstellplätze. Das bestätigten Anbieter dem SWR. Im Trend sind auch Fässer und andere alternative Unterkünfte.

Schon im vergangenen Jahr war der Andrang auf Campingplätzen nach Ende des Lockdowns riesig. "Wir hatten rund 20 Prozent mehr Interessenten", sagt zum Beispiel der Campingplatzbetreiber in Wildberg (Kreis Calw). Die Stadt meldete 20 Wohnmobile, wo sonst nur vier stehen.

Seit Corona liegt der Urlaub mit dem Wohnmobil voll im Trend. Beliebte Ziele waren 2020 auch die Schwäbische Alb und der Schwarzwald. (Symbolbild) dpa Bildfunk dpa, Hauke-Christian Dittrich

Viele Neulinge kenne Regeln nicht

Auch auf die Schwäbische Alb hat es vergangenes Jahr viel mehr Campingurlauber als sonst gezogen. Rund um Münsingen (Kreis Reutlingen) waren laut Touristik-Chef Hans-Peter Engelhard viele Wanderparkplätze dicht. Viele wüssten nicht, dass man da nicht übernachten dürfe, sagt Engelhardt. Die Verordnung erlaube dort nur einen Aufenthalt, um nach langer Fahrt eine Pause einzulegen.

Städte reagieren auf Boom

Zum Teil bauen Städte und private Anbieter ihre Camping- und Stellplätze jetzt aus. Im Trend liegen auch Wohnmobilplätze auf Bauernhöfen. Catherina Haessler aus Bieselsberg im Nordschwarzwald ist neu im Feriengeschäft. Seit vergangenem Sommer vermietet sie zwei Minihäuschen auf ihrem Bauernhof und bietet einen Stellplatz für ein Wohnmobil. Mit großem Erfolg.

"Wir hatten einen riesen Run ab dem Zeitpunkt als wir die Türen geöffnet hatten - das war mitten im Juni. Wir konnten keine Werbung machen, waren aber auf allen Buchungsportalen vertreten und waren quasi bis zum zweiten Lockdown eigentlich komplett dicht." Catherina Haessler aus Bieselsberg im Nordschwarzwald

Übernachten im Holzfass

René Skiba von der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald bestätigt den Boom. Er sagt: "Wir können gar nicht so schnell ausbauen, wie Wohnmobile und Wohnwagen verkauft werden". Skiba verweist deshalb auch auf die vielen alternative Unterkünfte in der Region. So könne man in Bad Liebenzell in einem Safari-Zelt übernachten zudem gebe es auf einzelnen Campingplätzen Schlaf-Fässer.

Region soll attraktiver werden

Der Tourismusverband Schwäbische Alb hat den Lockdown genutzt und sich auf die kommende Saison vorbereitet. Vor allem neue Mountainbike-Strecken sollen die Mittlere Schwäbische Alb und den Schönbuch noch attraktiver machen, so der Verband.

Tourismusverband will Region für Wanderer und Radfahrer noch attraktiver machen. SWR Constantin Pläcking

Neues für Mountainbiker

Bei Albstadt entsteht ein 36 Kilometer langer Mountainbike-Kurs. Im Schönbuch gibt es zwei neue Strecken. Denn das vergangene Jahr habe gezeigt, dass viele Menschen sehr gerne in der Heimat Urlaub machen, um hier zu Wandern und Radzufahren.

Verbesserte Albcard

Verbessert wird auch die im Sommer 2020 eingeführte Albcard. Übernachtungsgäste auf der Schwäbischen Alb erhalten die Karte und können damit umsonst Bus oder Bahn fahren und Attraktionen gratis besuchen - etwa die Wimsener Höhle oder die Uracher Albtherme (beides Kreis Reutlingen). Künftig sind unter anderem auch kostenlose Stocherkahnfahrten in Tübingen dabei.