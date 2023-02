Möglicher Wolfsriss: Totes Hirschkalb wird untersucht

per Mail teilen

Hat tatsächlich ein im Nordschwarzwald lebender Wolf das Hirschkalb getötet, das bei Baiersbronn gefunden wurde? Eine Analyse von DNA-Spuren soll Klarheit bringen.

Ein totes Hirschkalb, das in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) gefunden wurde, wurde möglicherweise von einem Wolf gerissen. Nach Angaben des Landratsamts Freudenstadt hatten Anwohner das Kalb am Sonntag am Ufer des Tonbachs gefunden.

Verletzungen deuten auf Flucht hin

Demnach deuten Verletzungen darauf hin, dass das Tier auf der Flucht war. Ob das Kalb tatsächlich von einem Wolf gerissen wurde, soll nun mittels genetischer Proben untersucht werden. Im Nordschwarzwald lebt seit längerem ein Wolfsrüde, der schon mehrere Wild- und Nutztiere gerissen hat.