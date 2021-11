37-Jähriger in Mössingen erstochen

per Mail teilen

Ein 37-jähriger Mann ist am Sonntagabend im Verlauf eines Familienstreits im Mössinger Ortsteil Belsen erstochen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Passanten alarmierten gegen 22 Uhr die Polizei, nachdem das schwer verletzte Opfer in Mössingen (Kreis Tübingen) auf der Straße liegend um Hilfe gerufen hatte. Trotzdem verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen. Das Kriminalkommissariat Tübingen nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Tödliche Stichverletzungen

Zuvor soll es innerhalb der Familie zu Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf ein 19-jähriger Schwager dem Opfer tödliche Stichverletzungen zugefügt haben soll. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum genauen Tathergang dauern noch an.