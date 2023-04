Polizei geht von Mord und Suizid in Kniebis aus

per Mail teilen

Der Hotelbesitzer, der tot in seinem Hotel in Freudenstadt-Kniebis gefunden wurde, ist offenbar von einem Mitarbeiter umgebracht worden. Auch dieser war tot aufgefunden worden.

Nach der Untersuchung der Leichen sei davon auszugehen, dass der 58-jährige Hotelier von dem 32 Jahre alten langjährigen Mitarbeiter getötet wurde, so die Polizei. Er sei durch stumpfe Gewalt ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter, der auch in dem Hotel wohnte, habe sich offenbar im Anschluss an die Tat das Leben genommen.

Tat löste Bestürzung am Kniebis aus

Die Leichen der Männer waren am vergangenen Mittwoch in einem Hotel in Freudenstadt-Kniebis gefunden worden. Die Bewohner von Kniebis reagierten bestürzt. Das Hotel ist als Ausflugsziel bekannt. Die Hintergründe des Geschehens sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Sie seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Keine Grundlage mehr für Spekulationen

Im Ort selbst gebe es nun eine gewisse Erleichterung, sagte der Ortsvorsteher von Kniebis, Helmut Klaißle, dem SWR. Nun sei wenigstens klar, was geschehen sei. Damit sei wilden Spekulationen die Grundlage entzogen, so Klaißle. Auch wenn womöglich die Hintergründe des Geschehens nie endgültig zu klären seien. Noch immer aber sei die kollektive Betroffenheit auf dem Kniebis sehr groß.