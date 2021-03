In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Bewohnerin konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz wurde eine Leiche in dem Gebäude gefunden, als es gelöscht war. Die Ermittlungen der Beamten zur Brandursache und Identität der Leiche dauern derzeit weiter an.