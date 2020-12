per Mail teilen

Im Fall der Frau, die am Montag in Albstadt-Tailfingen (Zollernalbkreis) auf einem Gehweg gestorben ist, sucht die Polizei nun einen Autofahrer. Sie geht davon aus, dass die 60-Jährige von einem Auto erfasst wurde. Die Frau war schwer verletzt gefunden worden und trotz Wiederbelebungsversuchen vor Ort gestorben. Eine Ermittlungsgruppe arbeitet laut Polizei an dem Fall. Sie sucht Zeugen.