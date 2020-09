per Mail teilen

In der Reutlinger Innenstadt ist seit Dienstag eine "Toilette für alle" in Betrieb. Sie soll Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen mehr Platz geben, um beispielsweise auf einer Pflegeliege Windeln zu wechseln. Es gibt auch einen Lift, mit dem man Menschen aus dem Rollstuhl auf die Liege hochfahren kann, so ein Sprecher der Stadt. Die "Toilette für alle" ist rund um die Uhr nutzbar und kostet 50 Cent. Wer einen Euro-Schlüssel hat, kann sie auch kostenlos benützen. Für die besondere Behinderten-Toilette hat die Stadt Reutlingen 12.000 Euro vom Land bekommen.